Australian Open | Sinner sconfitto da Tsitsipas esce ai quarti

ItaliaTeam_it : MATTEOOOOOOOOO BERRETTINIIIIIIIIIIIII! ?? Avanti di due set, Matteo subisce la rimonta di Gael Monfils, reagisce e… - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS AUSTRALIAN OPEN, BERRETTINI VOLA IN SEMIFINALE Battuto Monfils in 5 set (6-4, 6-4, 3-6, 3-6, 6-2)… - FiorinoLuca : ITALIAN RECORDMAN ???? ?? Matteo #Berrettini è il primo italiano nella STORIA a raggiungere le semifinali agli Austra… - RassegnaZampa : #Tennis Berrettini, cuore e martello. Batte Monfils al 5°: in semifinale c'è Nadal - francang1950 : RT @Open_gol: Il 20enne tennista azzurro è stato battuto nei quarti da Stefanos Tsitsipas, n.4 del mondo, che si è imposto per 6-3, 6-4, 6-… -

Ultime Notizie dalla rete : Australian Open

Finisce l'avventura di Jannik Sinner aglidi Tennis. Il 20enne azzurro è stato battuto nei quarti da Stefanos Tsitsipas , n.4 del mondo, che si è imposto per 6 - 3, 6 - 4, 6 - 2, in poco più di 2h. Svanisce così per l'...Il ventenne altoatesino ko in tre set Si ferma ai quarti di finale la corsa di Jannik Sinner agli, prima prova stagionale del Grande Slam in corso di svolgimento sui campi in cemento di Melbourne Park. Il ventenne altoatesino, numero 10 del mondo e 11 del seeding, cede nettamente ...Stefanos Tsitsipas, in stato di grazia, elimina Jannik Sinner vincendo ai quarti in tre set (6-3, 6-4, 6-2) e poco più di due ore di gioco.Termina il sogno di Jannik Sinner agli Australian Open: il numero 10 al mondo viene spazzato via 6-3, 6-4, 6-2 dal numero 4 Stefanos Tsitsipas, che si prende la semifinale dello Slam. Forte del break ...