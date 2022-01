“Un eroe”, il film di Asghar Farhadi punta a scalzare Sorrentino dalla corsa all’Oscar (Di martedì 25 gennaio 2022) “Un eroe”, il nuovo film di Asghar Farhadi, punta decisivo al terzo Oscar, dopo avere vinto il Gran Premio della Giuria all’ultima Cannes. Da qualche giorno è nelle sale italiane e ci siamo convinti che questo pellicola sarà la più fiera antagonista per il nostro Sorrentino. Rahim Soltani (Amir Jadidi) è un quarantenne che esce dal carcere a Shiraz – dove è detenuto per non avere onorato un debito – per un permesso premio e con una borsa piena di monete d’oro ritrovata dalla sua nuova compagna Farkhondeh (Sahar Goldust) cerca di ripagare in parte ciò che deve all’ex cognato Bahram (Mohsen Tanabandeh). Ma al momento di convertire l’oro in valuta corrente ha un empito di coscienza che lo porta a non farlo e decide di restituire la borsa ritrovata cercando con un avviso ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 25 gennaio 2022) “Un”, il nuovodidecisivo al terzo Oscar, dopo avere vinto il Gran Premio della Giuria all’ultima Cannes. Da qualche giorno è nelle sale italiane e ci siamo convinti che questo pellicola sarà la più fiera antagonista per il nostro. Rahim Soltani (Amir Jadidi) è un quarantenne che esce dal carcere a Shiraz – dove è detenuto per non avere onorato un debito – per un permesso premio e con una borsa piena di monete d’oro ritrovatasua nuova compagna Farkhondeh (Sahar Goldust) cerca di ripagare in parte ciò che deve all’ex cognato Bahram (Mohsen Tanabandeh). Ma al momento di convertire l’oro in valuta corrente ha un empito di coscienza che lo porta a non farlo e decide di restituire la borsa ritrovata cercando con un avviso ...

