Tennis: Australian Open, Berrettini vola in semifinale e sfida Nadal (Di martedì 25 gennaio 2022) Australian Open. Davvero un match entusiasmante l’ultimo vinto da Matteo Berrettini contro il francese Gael Monfils, che gli è valso la qualificazione per la sua prima semifinale agli Australian Open. Primo Slam del 2022 in corso sul cemento di Melbourne Park nella metropoli Australiana. Il Tennista romano è già una stella del campo, e ora vuole provare a brillare ancora di più sfidando una delle divinità del Tennis: Rafa Nadal. Leggi anche: Sinner-Tsitsipas, data e orario dei quarti di finale agli Australian Open 2022: dove vedere la partita in diretta tv e streaming La strabiliante vittoria del romano Berrettini Nei quarti il 25enne romano, n.7 del ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 25 gennaio 2022). Davvero un match entusiasmante l’ultimo vinto da Matteocontro il francese Gael Monfils, che gli è valso la qualificazione per la sua primaagli. Primo Slam del 2022 in corso sul cemento di Melbourne Park nella metropolia. Ilta romano è già una stella del campo, e ora vuole provare a brillare ancora di piùndo una delle divinità del: Rafa. Leggi anche: Sinner-Tsitsipas, data e orario dei quarti di finale agli2022: dove vedere la partita in diretta tv e streaming La strabiliante vittoria del romanoNei quarti il 25enne romano, n.7 del ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA TENNIS AUSTRALIAN OPEN, BERRETTINI VOLA IN SEMIFINALE Battuto Monfils in 5 set (6-4, 6-4, 3-6, 3-6, 6-2)… - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS AUSTRALIAN OPEN, SINNER VOLA AI QUARTI DI FINALE Battuto in tre set De Minaur (7-6, 6-3, 6-4) ??… - Eurosport_IT : Non avevamo mai avuto due italiani nei quarti di finale degli Australian Open ???????? Scopri di più:… - zazoomblog : Tennis: Berrettini in semifinale agli Australian Open - #Tennis: #Berrettini #semifinale - CorriereCitta : Tennis: Australian Open, Berrettini vola in semifinale e sfida Nadal -