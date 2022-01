Rubano metalli dalle buste dell’indifferenziata | colti sul fatto

Leggi su anteprima24

(Di martedì 25 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Un’operazione di contrasto del fenomeno dei furti di materiali all’interno delledi rifiuti indifferenziati è stata condotta ieri sera in diversi quartieri della città. Il bilancio è di cinque persone, in massima parte magrebine, colte in flagrante. Sollecitato da Salerno Pulita, che nei mesi scorsi con il sindaco presentò anche un esposto alla Procura della Repubblica, l’intervento si è reso necessario perché i dipendenti della società partecipata sono ormai esasperati. Il martedì mattina, infatti, trovano leaperte dai “cercatori di” e di abiti usati e i rifiuti sparsi sui marciapiedi, cosa che appesantisce il lavoro – da contratto l’indifferenziato va raccolto meccanicamente con i carrellati – e soprattutto rallenta di diverse ore il completamento del servizio. All’operazione ...