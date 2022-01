Quirinale | secondo voi i partiti riusciranno a trovare un accordo entro fine settimana?

Advertising

VittorioSgarbi : #quirinale Dopo un imprevisto confronto nella trasmissione “L’Aria che tira” mi ha convinto la dichiarazione della… - you_trend : Aggiornamento expert survey YouTrend-@CattaneoZanetto sul #Quirinale Secondo gli esperti intervistati, la probabil… - you_trend : @CattaneoZanetto Scenari post #Quirinale: sempre secondo gli esperti interpellati, appare più probabile un governo… - AntonelloAnto14 : #Mattarella sta bloccando i numeri telefonici di chi lo chiama, per il secondo mandato come #PresidenteRepubblica,… - Elisabe94838092 : RT @Libero_official: Secondo #FaustoBertinotti, #MarioDraghi al #Quirinale2022 sarebbe 'il suicidio della politica'. E su #SilvioBerlusconi… -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale secondo

Adnkronos

Quasi in extremis, poco prima che Roberto Fico dichiarasse aperta la corsa al, è scattato dai blocchi Mario Draghi, come veniva chiesto dai suoi supporter. Telefonate, ... male ...Per la prima volta si vuole cercare un equilibrio tra Palazzo Chigi ee questo sta ... Regole su come si vota e normative Covid restano intatte, si avvia dalle ore 15 ilscrutinio: ...Renzi esclude la candidatura di Mattarella al Quirinale e invita gli altri leader a non perdere ulteriore tempo per concentrarsi sulle emergenze del paese.Mentre le trattative tra i partiti non hanno ancora portato a una indicazione chiara, gli utenti di Twitter non sono certo rimasti a guardare ...