Quirinale 2022, Pd in subbuglio: “Conte che gioco fa?” (Di martedì 25 gennaio 2022) (Adnkronos) – Spaesamento, irritazione, dubbi. Non è dei migliori l’umore dei grandi elettori quando hanno saputo che ieri, sul tavolo dell’incontro tra Matteo Salvini e Giuseppe Conte, si è fatto il nome di Franco Frattini. “Ma Conte a che gioco sta giocando? Vuole ripristinare l’asse gialloverde?”, si chiede un deputato Pd in un capannello di grandi elettori dem. Stamattina le chat dei parlamentari M5S, a quanto apprende l’Adnkronos, sarebbero state invase da messaggi dei colleghi Pd che chiedevano chiarimenti dopo aver letto l’indiscrezione sulla possibile carta Frattini uscita nel colloquio Salvini-Conte. Sospetti e timori attraversano la truppa Pd: quello maggiore è che l’alleato faccia sponda a Salvini su un nome di centrodestra. Sospetti rafforzati anche dalla frase di Conte nell’assemblea ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 25 gennaio 2022) (Adnkronos) – Spaesamento, irritazione, dubbi. Non è dei migliori l’umore dei grandi elettori quando hanno saputo che ieri, sul tavolo dell’incontro tra Matteo Salvini e Giuseppe, si è fatto il nome di Franco Frattini. “Maa chesta giocando? Vuole ripristinare l’asse gialloverde?”, si chiede un deputato Pd in un capannello di grandi elettori dem. Stamattina le chat dei parlamentari M5S, a quanto apprende l’Adnkronos, sarebbero state invase da messaggi dei colleghi Pd che chiedevano chiarimenti dopo aver letto l’indiscrezione sulla possibile carta Frattini uscita nel colloquio Salvini-. Sospetti e timori attraversano la truppa Pd: quello maggiore è che l’alleato faccia sponda a Salvini su un nome di centrodestra. Sospetti rafforzati anche dalla frase dinell’assemblea ...

Advertising

petergomezblog : Quirinale, Draghi fa campagna elettorale per se stesso: vede Salvini, poi sente Letta e Conte. E le “consultazioni”… - fattoquotidiano : L’avvocato non si sposta, casomai rilancia. Per Giuseppe Conte il no all’elezione di Mario Draghi al Quirinale non… - Agenzia_Ansa : SPECIALE QUIRINALE | Il film della prima giornata di votazioni per eleggere il Presidente della Repubblica. Il voto… - LambiaseTiziana : RT @petergomezblog: Quirinale, Draghi fa campagna elettorale per se stesso: vede Salvini, poi sente Letta e Conte. E le “consultazioni” inn… - CorriereCitta : Elezioni Quirinale 2022, i nomi più strani alla prima votazione: Amadeus, Giuseppe Cruciani e Bruno Vespa -