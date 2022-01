Quirinale 2022, Letta: “Domani giorno chiave, serve soluzione super partes” (Di martedì 25 gennaio 2022) (Adnkronos) – “La nostra proposta è, chiudiamoci dentro una stanza e buttiamo via la chiave fino a quando non troviamo una soluzione”. Così Enrico Letta al termine dell’incontro delle delegazioni Pd, M5S e Leu sul Quirinale. “Come ha detto Roberto Speranza, non abbiamo voluto fare la guerra delle due rose” ha detto il leader dem, dopo che oggi il centrodestra ha proposto una rosa di tre nomi per il Colle: Marcello Pera, Letizia Moratti e Carlo Nordio. Abbiamo voluto dimostrare che abbiamo la buona volontà di trovare una soluzione condivisa. Dato che noi non abbiamo la maggioranza, loro non hanno la maggioranza, quindi bisogna che troviamo una soluzione condivisa, super partes, istituzionale, come abbiamo sempre detto” ha sottolineato ... Leggi su italiasera (Di martedì 25 gennaio 2022) (Adnkronos) – “La nostra proposta è, chiudiamoci dentro una stanza e buttiamo via lafino a quando non troviamo una”. Così Enricoal termine dell’incontro delle delegazioni Pd, M5S e Leu sul. “Come ha detto Roberto Speranza, non abbiamo voluto fare la guerra delle due rose” ha detto il leader dem, dopo che oggi il centrodestra ha proposto una rosa di tre nomi per il Colle: Marcello Pera, Letizia Moratti e Carlo Nordio. Abbiamo voluto dimostrare che abbiamo la buona volontà di trovare unacondivisa. Dato che noi non abbiamo la maggioranza, loro non hanno la maggioranza, quindi bisogna che troviamo unacondivisa,, istituzionale, come abbiamo sempre detto” ha sottolineato ...

