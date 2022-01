Papa Ratzinger | la drammatica notizia è appena arrivata | choc tra i fedeli

Leggi su howtodofor

(Di martedì 25 gennaio 2022) Ilemerito Benedetto XVI cambia versione sulla sua posizione in merito agli abusi sui minori avvenuti nell’arcidiocesi tedesca di Monaco e Frisinga, da lui guidata per oltre cinque anni, e ammette di aver partecipato alla famosa riunione del 1980 in cui si era discusso proprio del futuro di alcuni sacerdoti accusati di pedofilia e poi riammessi all’attività pastorale. Un chiarimento importante visto che conferma il fatto che Josephsapesse degli abusi e delle condotte di alcuni preti tra gli anni ’70 e ‘80 , ora al centro di un'indagine dell'autorità tedesca sulla pedofilia nella Chiesa cattolica locale. Come ha spiegato all’agenzia Kna il suo segretario, monsignor Georg Ganswein, il precedente resoconto secondo cui Benedetto XVI non era presente al vertice sarebbe stato frutto di un errore commesso in buona fede. In pratica “il ...