“Mio fratello mi chiamava così…”: i terribili epiteti di Michael Jackson a sua sorella Janet (Di martedì 25 gennaio 2022) Michael Jackson è stato e continua ad essere un’icona del pop mondiale, un’icona che ha sempre fatto parlare di sé non soltanto per la sua musica, ma anche per le sue ‘imprese’ mediatiche con quell’essere sempre un poco sopra le righe tipico delle grandi star e delle grandi personalità. Due dei fratelli Jackson, Janet e MichaelLeggi anche -> Incredibili novità sulla morte di Michael Jackson: “Gli somministrò quel farmaco..” A distanza di quasi 13 anni dalla sua morte continuano ad emergere testimonianze relative a Michael Jackson e stavolta a parlare di lui non è una persona qualsiasi, bensì sua sorella Janet. E quello che esce dalla sua testimonianza è qualcosa di ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 25 gennaio 2022)è stato e continua ad essere un’icona del pop mondiale, un’icona che ha sempre fatto parlare di sé non soltanto per la sua musica, ma anche per le sue ‘imprese’ mediatiche con quell’essere sempre un poco sopra le righe tipico delle grandi star e delle grandi personalità. Due dei fratelliLeggi anche -> Incredibili novità sulla morte di: “Gli somministrò quel farmaco..” A distanza di quasi 13 anni dalla sua morte continuano ad emergere testimonianze relative ae stavolta a parlare di lui non è una persona qualsiasi, bensì sua. E quello che esce dalla sua testimonianza è qualcosa di ...

MetaErmal : Dedico la #GiornataMondialeDellAbbraccio a mio fratello @FabrizioMoroOff facendogli un mega in bocca al lupo per qu… - veneredanzante : RT @troppoinstabile: TUO FRATELLO MI SEGUE EH SONO STATA IL SUO PRIMO FOLLOW SU TWITTER DOPO MIO FRATELLO !!!!! - R0SE14JS : appena torna mio fratello a casa mi metto a dormire un po' - FromZeroItalia : RT @FromZeroItalia: @OfficialMonstaX 220125 [??TRAD.ITA] Al mio amato fratello minore I.M In primis, rispetto ai tempi passati/ad com'eri p… - FromZeroItalia : @OfficialMonstaX 220125 [??TRAD.ITA] Al mio amato fratello minore I.M In primis, rispetto ai tempi passati/ad com'e… -