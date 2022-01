L’Inter modifica il logo per celebrare il Capodanno cinese (Di martedì 25 gennaio 2022) L’Inter celebra il Chinese New Year 2022 con una serie di iniziative dedicate alla tigre, l’animale protagonista del nuovo anno lunare e che, per l’occasione, si tinge di nerazzurro. Il club ha realizzato un video che ha come protagonista la tigre, che simboleggia energia e spiritualità. «Le illustrazioni animate raccontano la storia di un tassista L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 25 gennaio 2022)celebra il Chinese New Year 2022 con una serie di iniziative dedicate alla tigre, l’animale protagonista del nuovo anno lunare e che, per l’occasione, si tinge di nerazzurro. Il club ha realizzato un video che ha come protagonista la tigre, che simboleggia energia e spiritualità. «Le illustrazioni animate raccontano la storia di un tassista L'articolo

