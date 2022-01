Inter | assalto ad un big dell’Atalanta | c’è anche il sì di Zhang!

Leggi su rompipallone

(Di martedì 25 gennaio 2022) Nel pomeriggio di ieri è andato in scena il summit di mercato tra Simone Inzaghi, Steven Zhang e i dirigenti nerazzurri. Una conference call visto che il tecnico è rimasto bloccato dal Covid. Inzaghi ha ribadito l’esigenza di fare un’operazione di mercato sulla fascia sinistra e il primo nome sulla lista è quello di Robin Gosens. Robin Gosens, esternoC’è stato già un contatto tra l’e l’Atalanta. Su Gosens lavora da tempo il Newcastle, che ha offerto al giocatore un contratto pluriennale da 3,5 milioni di euro netti a stagione. Da ieri c’è un duello apertissimo. E l’si ritiene in corsa. Va trovata, ovviamente, l’intesa sulla formula dell’operazione, ancor più che sulle cifre. L’Atalanta se ne priverebbe solo in caso di un offerta irrinunciabile.