Gosens Inter, avanti tutta: vicina l'intesa con la Dea, domani nuovi contatti (Di martedì 25 gennaio 2022) Gosens Inter, intesa ad un passo con l'Atalanta: filtra grande ottimismo, domani nuovi contatti per l'esterno tedesco Si sta avviando ad una chiusura l'affare Gosens per l'Inter. La trattativa sta procedendo spedita dopo i primi contatti della nottata. L'Inter sarebbe disposta ad offrire 25 milioni, mentre l'Atalanta ne vorrebbe 30, si può chiudere a metà strada. All'esterno tedesco un contratto fino al 2026 a 3 milioni circa. Lo riporta Inter News 24. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Gazzetta_it : Gosens a un passo dall’Inter. Accordo con l’Atalanta ai dettagli #gosens - AlfredoPedulla : #Inter ha offerto a #Gosens 2,6-2,7 a stagione per quattro anni più opzione, con i bonus si va oltre i 3 milioni a… - AlfredoPedulla : #Gosens, tutte le strade portano all’#Inter. Offerta accettata da #Atalanta, balla solo qualche bonus da rendere me… - salvoguida23 : RT @AlfredoPedulla: #Gosens in corso ora: #Inter lavora su circa 22 milioni di base più bonus e riscatto garantito - divvuerre : @lumacarapida Atalanta senza Gosens va come un treno da settembre, ha tenuto testa e meritava di vincere contro l'I… -