GF Vip 6: in nomination Nathaly Caldonazzo, Federica Calemme e Barù (Di martedì 25 gennaio 2022) Anche il 37esimo appuntamento con il Grande Fratello Vip 6 si è concluso e ad andare in nomination questa volta è toccato a Nathaly Caldonazzo, Barù e Federica Calemme. La puntata di lunedì 24 gennaio 2022 è stata ricca di sorprese e colpi di scena, tra l’uscita di Manuel Bortuzzo, la visita del padre a Davide Silvestri e il continuo tira e molla del triangolo Soleil Sorge, Delia Duran e Alex Belli. Vi raccomandiamo... Gf Vip, ecco chi è il preferito della puntata del 24 gennaio: le percentuali Ma ecco come sono andate le nomination palesi all’interno della Casa di Cinecittà: Federica sceglie Davide Silvestri, Alessandro Basciano nomina Nathaly, Lulù e Jessica Selassiè, ... Leggi su diredonna (Di martedì 25 gennaio 2022) Anche il 37esimo appuntamento con il Grande Fratello Vip 6 si è concluso e ad andare inquesta volta è toccato a. La puntata di lunedì 24 gennaio 2022 è stata ricca di sorprese e colpi di scena, tra l’uscita di Manuel Bortuzzo, la visita del padre a Davide Silvestri e il continuo tira e molla del triangolo Soleil Sorge, Delia Duran e Alex Belli. Vi raccomandiamo... Gf Vip, ecco chi è il preferito della puntata del 24 gennaio: le percentuali Ma ecco come sono andate lepalesi all’interno della Casa di Cinecittà:sceglie Davide Silvestri, Alessandro Basciano nomina, Lulù e Jessica Selassiè, ...

Advertising

Donposticcia : Se alla Sorge dici quello che pensi di lei senza peli sulla lingua, hai la nomination assicurata! E meno male che c… - zazoomblog : GF Vip 6: in nomination Nathaly Caldonazzo Federica Calemme e Barù - #nomination #Nathaly #Caldonazzo - infoitcultura : GF Vip 6: in nomination Nathaly Caldonazzo, Federica Calemme e Barù - infoitcultura : Gf Vip 6 LIVE: Sorpresa al televoto. In nomination finiscono tre pezzi grossi - Karencorallo : RT @Caterin51892334: -