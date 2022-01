Charlene di Monaco torna (almeno sui social!) con un video per il suo compleanno (Di martedì 25 gennaio 2022) La principessa Charlene di Monaco ha condiviso oggi un nuovo post su Instagram dopo quasi un mese di assenza dai social e dal Principato. La moglie del principe Alberto, che oggi festeggia il proprio compleanno lontana dalla famiglia, ha condiviso un video molto emozionante, che tocca le fasi essenziali della sua vita. Nel video non mancano scatti insieme al marito e ai figli. Il video sui social per celebrare il compleanno di Charlene di Monaco Ha lasciato sperare la pubblicazione di un video sulla pagina social della principessa Charlene di Monaco. Ad uno sguardo attento, però, sembra che la moglie del principe Alberto abbia condiviso un videomessaggio realizzato per ... Leggi su velvetmag (Di martedì 25 gennaio 2022) La principessadiha condiviso oggi un nuovo post su Instagram dopo quasi un mese di assenza dai social e dal Principato. La moglie del principe Alberto, che oggi festeggia il propriolontana dalla famiglia, ha condiviso unmolto emozionante, che tocca le fasi essenziali della sua vita. Nelnon mancano scatti insieme al marito e ai figli. Ilsui social per celebrare ildidiHa lasciato sperare la pubblicazione di unsulla pagina social della principessadi. Ad uno sguardo attento, però, sembra che la moglie del principe Alberto abbia condiviso unmessaggio realizzato per ...

