Calcio | Atl Madrid Oblak positivo al Covid e in isolamento

(Di martedì 25 gennaio 2022) Il portiere sloveno potrebbe recuperare per la sfida contro il Barcellona(SPAGNA) - Janè risultatoal- 19. A svelarlo, in una nota, lo stesso Atletico. "Il nostro ...

Advertising

SportNewsCentr1 : ??#Medieset ha deciso le gare degli ottavi di #ChampionsLeague che trasmetterà in chiaro su Canale 5: 15 febbraio:… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Atl

Lo Speciale

Il portiere sloveno potrebbe recuperare per la sfida contro il Barcellona MADRID (SPAGNA) - Jan Oblak è risultato positivo al Covid - 19. A svelarlo, in una nota, lo stesso Atletico Madrid. "Il nostro ...Tel Aviv 19:30 ITALIA SERIE C - GIRONE C Catanzaro - Palermo 21:00 MESSICO LIGA DE EXPANSION MX - CLAUSURA. Morelia - Raya2 1 - 0 (Finale) MESSICO LIGA MX - CLAUSURA Santos Laguna - Necaxa 1 - 4 (...L’ Atletico Calcio Porto Sant’Elpidio piange per la scomparsa di Agostino “Gustì” Bertolazzi, storico allenatore, ma prima ancora calciatore, del San Crispino prima e Porto Sant’Elpidio dopo, soprattu ...Dopo undici anni di vittorie, l’ Atletico Madrid sta attraversando uno dei momenti più difficili della gestione Simeone e il tecnico argentino, in conferenza stampa, ha parlato così della crisi colcho ...