Ascolti TV | Lunedì 24 gennaio 2022. Record per il GF Vip (23.6%), cala Non mi Lasciare (16.3%). Giornata condizionata dalle maratone sul Quirinale: Rai1 12.5%, La7 5.1%

Nella serata di ieri, Lunedì 24 gennaio 2022, su Rai1 Non mi Lasciare ha conquistato 3.751.000 spettatori pari al 16.3% di share. Su Canale5 Grande Fratello Vip ha incollato davanti al video 3.719.000 spettatori con uno share del 23.6% (Night a .000 e il %, Live a .000 e il %). Su Rai2 Delitti in Paradiso in replica ha interessato 1.059.000 spettatori (4.7%). Su Italia1 Freedom – Oltre il Confine ha raccolto 945.000 spettatori pari al 4.3% (presentazione a .000 e il %). Su Rai3 Report è visto da 1.585.000 spettatori con il 6.8% (presentazione a .000 e il %). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 751.000 spettatori (4.1%). Su La7 Speciale TgLa7 – Elezione del Presidente della Repubblica registra 648.000 spettatori (2.8%). Su Tv8 Natale fuori città segna ...

