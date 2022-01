Valle Caudina | denuncia per attività di gestione di rifiuti non autorizzata 

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoPermane costante l’attenzione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino per l’accertamento di reati connessi alla tutela dell’ambiente e della salute pubblica. Nell’ambito di tali, i Carabinieri della Stazione di San Martinohannoto alla competente Autorità Giudiziaria un imprenditore del luogo, per i reati di “didinon autorizzata” e “Getto pericoloso di fumi nell’atmosfera”. Nella circostanza, una pattuglia della Stazione, impegnata in un normale servizio di controllo del territorio, ha notato del fumo proveniente da un’azienda del luogo. Immediatamente giunti sul posto, i militari hanno accertato che quella coltre di fumo era prodotta dall’incendio di una grossa ...