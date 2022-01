The Elder Scrolls VI: ancora molto lontana l’uscita del gioco (Di lunedì 24 gennaio 2022) Per vedere l’uscita The Elder Scrolls VI l’attesa sembra essere ancora molto lunga, secondo alcuni leak che mostrano lo stato in cui verserebbe la produzione del gioco Dopo essere stata acquisita da Microsoft, Bethesda ha continuato a lavorare a diverse opere già annunciate tempo addietro. Il director e fondatore della software house Todd Howard si starebbe concentrando in modo molto più approfondito su Starfield, e in questi mesi sono stati rilasciati infatti alcuni video-diari per svelarne i retroscena riguardanti la produzione del gioco. In un modo o nell’altro, ci sono state dunque diverse occasioni per conoscere questa nuova fatica dello studio, che dovrebbe (se tutto va bene) presentarsi ufficialmente tra le mani dei videogiocatori ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 24 gennaio 2022) Per vedereTheVI l’attesa sembra esserelunga, secondo alcuni leak che mostrano lo stato in cui verserebbe la produzione delDopo essere stata acquisita da Microsoft, Bethesda ha continuato a lavorare a diverse opere già annunciate tempo addietro. Il director e fondatore della software house Todd Howard si starebbe concentrando in modopiù approfondito su Starfield, e in questi mesi sono stati rilasciati infatti alcuni video-diari per svelarne i retroscena riguardanti la produzione del. In un modo o nell’altro, ci sono state dunque diverse occasioni per conoscere questa nuova fatica dello studio, che dovrebbe (se tutto va bene) presentarsi ufficialmente tra le mani dei videogiocatori ...

