“Siamo positivi e in isolamento da 5 giorni, ma il nostro green pass risulta valido” (Di lunedì 24 gennaio 2022) Bergamo. Tutti e tre positivi, tutti e tre in quarantena obbligatoria, ma il loro green pass risulta valido. Potrebbero quindi tranquillamente andarsene in giro, sedersi al ristorante, andare al cinema o a teatro anche se affetti da Covid. Lo racconta una mamma bergamasca, Oriana Lonigro, in una lettera inviata alla redazione. “Scrivo perché vorrei segnalare che i greenpass ottenuti dopo il completo ciclo vaccinale (3 dosi) per me, e per i miei bambini (1 dose fatta il 4 gennaio), non attestano l’attendibilità. Dal giorno 20 gennaio Siamo tutti e tre in isolamento e quarantena perché risultati positivi ai tamponi. Oggi, dopo 5 giorni dall’attestazione registrata tempestivamente da ATS ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 24 gennaio 2022) Bergamo. Tutti e tre, tutti e tre in quarantena obbligatoria, ma il loro. Potrebbero quindi tranquillamente andarsene in giro, sedersi al ristorante, andare al cinema o a teatro anche se affetti da Covid. Lo racconta una mamma bergamasca, Oriana Lonigro, in una lettera inviata alla redazione. “Scrivo perché vorrei segnalare che iottenuti dopo il completo ciclo vaccinale (3 dosi) per me, e per i miei bambini (1 dose fatta il 4 gennaio), non attestano l’attendibilità. Dal giorno 20 gennaiotutti e tre ine quarantena perchétiai tamponi. Oggi, dopo 5dall’attestazione registrata tempestivamente da ATS ...

