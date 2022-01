Quirinale, alle 11 a Montecitorio summit Letta - Conte - Speranza (Di lunedì 24 gennaio 2022) La nuova riunione Letta - Conte - Speranza per concordare il comportamento del centrosinistra allargato per la prima votazione sul prossimo Presidente della Repubblica, a quanto è stato riferito, si ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 24 gennaio 2022) La nuova riunioneper concordare il comportamento del centrosinistra allargato per la prima votazione sul prossimo Presidente della Repubblica, a quanto è stato riferito, si ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Berlusconi fa un passo indietro e rinuncia, in nome della ricerca dell'unità del Paese. E' quanto si apprende dal v… - emmabonino : #Quirinale: Le dinamiche sono sempre le stesse. Basta guardare alle votazioni nelle occasioni precedenti ricordando… - Agenzia_Ansa : Quirinale, l'appuntamento per i grandi elettori del presidente della Repubblica è domani alle 15 alla Camera. La pr… - MarioG50427026 : RT @Etruria72: Draghi al Quirinale? Sarebbe una sciagura per il nostro paese! Se é stato capace di negare ai pensionati la possibilità di a… - AleStonata : RT @nicolasavoia: Quindi oggi due palle con speciale #Quirinale #Rai1 dalle 14:35 alle 20, poi 20:30-21:30 #La7 dalle 14:15 alle 20 #Rete4… -