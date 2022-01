Napoli, 50 euro per un cassonetto dell’immondizia: il “pizzo” di un netturbino a un ristoratore (Di lunedì 24 gennaio 2022) Cinquanta euro per avere a disposizione il bidone nei pressi della propria attività. La storia che sembra uscita da un romanzo trash è riportata oggi dal Mattino in edicola con tanto di denuncia di un ristoratore che racconta l’accaduto. Siamo L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 24 gennaio 2022) Cinquantaper avere a disposizione il bidone nei pressi della propria attività. La storia che sembra uscita da un romanzo trash è riportata oggi dal Mattino in edicola con tanto di denuncia di unche racconta l’accaduto. Siamo L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Advertising

fanpage : C'è una taglia da mille euro per chi fornirà notizie sulla sua identità - Il_Mezzogiorno : PNRR: PUBBLICATO L’AVVISO PER LA CANDIDATURA AL FINANZIAMENTO PER I COMUNI DELL’AREA METROPOLITANA DI NAPOLI – 351… - Scisciano : #Pnrr: pubblicato l’avviso per la candidatura al finanziamento per i Comuni dell’area Metropolitana di Napoli – 351… - napolicittametr : Metronapoli - PNRR: PUBBLICATO L’AVVISO PER LA CANDIDATURA AL FINANZIAMENTO PER I COMUNI DELL’AREA METROPOLITANA DI… - ottopagine : SuperEnalotto, doppietta a Napoli: centrati due '5' da oltre 60 mila euro #Napoli -