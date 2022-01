Masterfer it | l’e-shop con prodotti di ferramenta per professionisti e appassionati

Leggi su laprimapagina

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Grazie a.it l’acquisto diper bricolage, giardinaggio, antinfortunistica, imballaggio ein genere diventa un’esperienza sicura e corredata da sconti che arrivano fino al 50%. Sia nelle piccole lavorazioni casalinghe che nei grandi interventi, i giusti attrezzi fanno la differenza. E quelli proposti dallo store sono espressione dei migliori brand del settore: Honda, Milwaukee o Sparco. Senza contare le spedizioni rapide, che avvengono in appena 24/48 ore e a costo zero per importi di oltre 300 euro. Scorrendo fra gli scaffali digitali del portale si incontrano tantissime alternative, ad esempio banchi da lavoro, armadi in plastica, cassetta attrezzi, betoniere, batterie per utensili, lame a nastro per metalli, trapani a colonna. Ma anche carrelli da trasporto, generatori di aria calda, spine, prese e ...