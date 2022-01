Incidente Rezzato, scontro tra auto e bus nel bresciano: chi sono i 5 ragazzi morti (Di lunedì 24 gennaio 2022) L’Incidente è avvenuto nella serata di sabato sulla strada provinciale 45 nel comune di Rezzato, in provincia di Brescia. Le vittime sono cinque giovani tra i 18 e i 23 anni, quattro ragazzi e una ragazza di 17 anni. Erano a bordo di un'auto prestata da un conoscente: il veicolo si è scontrato frontalmente con un pullman che proveniva dal senso di marcia opposto Leggi su tg24.sky (Di lunedì 24 gennaio 2022) L’è avvenuto nella serata di sabato sulla strada provinciale 45 nel comune di, in provincia di Brescia. Le vittimecinque giovani tra i 18 e i 23 anni, quattroe una ragazza di 17 anni. Erano a bordo di un'prestata da un conoscente: il veicolo si è scontrato frontalmente con un pullman che proveniva dal senso di marcia opposto

