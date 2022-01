Gigi D’Alessio papà per la quinta volta: è nato il figlio Francesco (Di lunedì 24 gennaio 2022) È nato il figlio di Gigi D'Alessio e Denise Esposito: il cantante ha condiviso la notizia con i suoi fans sui social. Gigi D'Alessio è diventato papà per la quinta volta: è nato il piccolo Francesco, figlio del cantante e della compagna Denise Esposito. La notizia è stata diffusa sui social dallo stesso artista napoletano. Gigi e Denise sono stati pizzicati insieme per la prima volta nel giugno del 2021. Fiocco azzurro per Gigi D'Alessio: è nato oggi alle 15:14, presso la Clinica Ruesch di Napoli, il quinto figlio del cantante. D'Alessio ha avuto 3 figli, Claudio, Ilaria e Luca, dalla prima moglie Carmela Barbato. Il quarto ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 24 gennaio 2022) ÈildiD'Alessio e Denise Esposito: il cantante ha condiviso la notizia con i suoi fans sui social.D'Alessio è diventatoper la: èil piccolodel cantante e della compagna Denise Esposito. La notizia è stata diffusa sui social dallo stesso artista napoletano.e Denise sono stati pizzicati insieme per la primanel giugno del 2021. Fiocco azzurro perD'Alessio: èoggi alle 15:14, presso la Clinica Ruesch di Napoli, il quintodel cantante. D'Alessio ha avuto 3 figli, Claudio, Ilaria e Luca, dalla prima moglie Carmela Barbato. Il quarto ...

AmorosaGennaro : @RaiNews Scommetto che domani qualcuno voterà per Gigi D'Alessio - MisSunshine___ : Questo bambino non sarà il figlio di Gigi D'alessio, sarà il fratello di LDA - ulneverbealone : figlio di gigi d’alessio che dice suca - folkweII : oddio gigi D'Alessio nonno ma quando è successo - je_suis_Luce : Ho appena scoperto che Gigi D’Alessio è diventato papà per la quinta volta QUINTA VOLTA cioè ma non aveva divorziato ieri con Anna ?? -