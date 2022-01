Gigi D’Alessio diventa padre per la quinta volta: “Francesco, benvenuto alla vita” (Di lunedì 24 gennaio 2022) È un giorno molto felice per Gigi D’Alessio, che oggi è diventato padre per la quinta volta. È la prima figlia nata dalla coppia con Denise Esposito, dopo che il cantante ha chiuso la relazione con Anna Tatangelo. Gigi D’Alessio ha dato l’annuncio attraverso un bellissimo post su Facebook in cui traspare tutta l’emozione del neo papà per la nascita del suo Francesco. Di seguito le sue parole: “Francesco, benvenuto alla vita”, ha scritto il cantante per accompagnare questa foto. Leggi su spazionapoli (Di lunedì 24 gennaio 2022) È un giorno molto felice per, che oggi ètoper la. È la prima figlia nata dcoppia con Denise Esposito, dopo che il cantante ha chiuso la relazione con Anna Tatangelo.ha dato l’annuncio attraverso un bellissimo post su Facebook in cui traspare tutta l’emozione del neo papà per la nascita del suo. Di seguito le sue parole: “”, ha scritto il cantante per accompagnare questa foto.

