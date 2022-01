Gianni sbotta contro Tina per difendere Gemma | “Vorrei vedere te a 72 anni…”

(Di lunedì 24 gennaio 2022) La puntata odierna di Uomini e Donne è stata davvero qualcosa di esilarante. La conduttrice è partita daGalgani, la quale ha ricevuto una “sorpresa” da parte della sua acerrima nemicaCipollari. L’opinionista ha deciso di fare dei “regali” alla sua rivale, che si sono rivelati alquanto fuori luogo. La situazione è divenuta così umiliante per la dama bianca al punto che ancheè intervenuto per attaccare la sua collega. I due, infatti, hanno avuto una discussione piuttosto accesa.umiliaal suo compleanno Nella puntata del 24 gennaio di Uomini e Donne si è consumato uno screzio piuttosto acceso traCipollari eSperti. In questi giorni è stato il compleanno della Galgani eha deciso di farle alcuni regali ...

Ultime Notizie dalla rete : Gianni sbotta

... gli dai 5 perché non è uscita con te",Tina Cipollari invece contro il cavaliere. "Ma hai ... "Si è messa col lato b verso gli uomini, è stata sensuale", afferma inveceSperti . A questo ...E per questo ti ho chiamato' , spiega Armando che viene interrotto daSperti , curioso di sapere se sia interessato ancora a Gloria o alla nuova corteggiatrice Stefania scesa esclusivamente ...Gemma Galgani sbotta contro Tina Cipollari a Uomini e Donne: "Sei squallida" Nella prima puntata settimanale di Uomini e Donne è stato celebrato in studio ...Una nuova puntata di "Uomini e Donne" è andata in onda oggi 20 gennaio. Scopriamo cosa è successo nel quarto appuntamento settimanale.