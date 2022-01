Frattamaggiore: depredata la tomba del Cooperante Onu Mario Paciolla (Di lunedì 24 gennaio 2022) Nonostante la presenza di oltre 200 telecamere – sia all’esterno che all’interno – del consorzio cimiteriale di Frattamaggiore, Grumo Nevano e Frattaminore sono sempre più numerosi i furti, anche di poco valore, che si registrano tra i loculi. L’ultimo quello sulla tomba di Mario Paciolla, Cooperante Onu morto in circostanze ancora da chiarire il 15 L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 24 gennaio 2022) Nonostante la presenza di oltre 200 telecamere – sia all’esterno che all’interno – del consorzio cimiteriale di, Grumo Nevano e Frattaminore sono sempre più numerosi i furti, anche di poco valore, che si registrano tra i loculi. L’ultimo quello sulladiOnu morto in circostanze ancora da chiarire il 15 L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Ultime Notizie dalla rete : Frattamaggiore depredata Paciolla: consigliere Campania, depredata la sua tomba Secondo quanto rende noto il consigliere regionale della Campania di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli, è stata depredata nel cimitero di Frattamaggiore la tomba di Mario Paciolla, l'attivista Onu morto in circostanze ancora misteriose in Colombia. Alcuni amici, nelle scorse settimane, avevano lasciato una ...

