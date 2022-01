Coppa Italia, polemiche in arrivo: due gare in due giorni di fila a San Siro (Di lunedì 24 gennaio 2022) Dopo le polemiche delle ultime settimane sul manto erboso di San Siro, si verificherà lo stesso problema con la Coppa Italia San Siro senza pietà. Dopo le polemiche delle ultime settimane sulle condizioni pietose del manto erboso a causa delle troppe gare ravvicinate di Milan e Inter, anche il mese di febbraio metterà a dura prova la rizollatura prevista per la sosta dello storico terreno di gioco milanese. L’Inter sarà infatti impegnata nei quarti di Coppa Italia contro la Roma il prossimo 8 febbraio, solo 24 ore prima della successiva gara del Milan contro la Lazio. I rossoneri tra l’altro si troveranno sempre a giocare dopo dei cugini nerazzurri. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 24 gennaio 2022) Dopo ledelle ultime settimane sul manto erboso di San, si verificherà lo stesso problema con laSansenza pietà. Dopo ledelle ultime settimane sulle condizioni pietose del manto erboso a causa delle tropperavvicinate di Milan e Inter, anche il mese di febbraio metterà a dura prova la rizollatura prevista per la sosta dello storico terreno di gioco milanese. L’Inter sarà infatti impegnata nei quarti dicontro la Roma il prossimo 8 febbraio, solo 24 ore prima della successiva gara del Milan contro la Lazio. I rossoneri tra l’altro si troveranno sempre a giocare dopo dei cugini nerazzurri. L'articolo proviene da Calcio News 24.

