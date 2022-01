Ucraina, l’ora dell’Italia (e di Draghi). Parla Fiona Hill (Di domenica 23 gennaio 2022) “Mario Draghi dovrebbe dire una parola sulla crisi in Ucraina”. Fiona Hill, tra le massime esperte di Russia in America e già ai vertici del Consiglio di Sicurezza Nazionale nell’amministrazione Trump, ha un messaggio per l’Italia. Alla vigilia della partita per il Quirinale c’è un’altra emergenza che richiede l’attenzione del governo italiano e del suo leader. È un’emergenza che non prescinde dall’elezione al Quirinale cui, stando alle cronache, Draghi può aspirare. In Ucraina, sul fianco Est dell’Europa e della Nato, soffiano i venti di guerra. A dispetto dei contatti diplomatici – e in attesa di un vertice fra consiglieri dei Paesi nel Formato Normandia a Parigi martedì prossimo – l’intelligence americana ritiene ancora probabile un’invasione militare russa. Questione di giorni, ... Leggi su formiche (Di domenica 23 gennaio 2022) “Mariodovrebbe dire una parola sulla crisi in”., tra le massime esperte di Russia in America e già ai vertici del Consiglio di Sicurezza Nazionale nell’amministrazione Trump, ha un messaggio per l’Italia. Alla vigilia della partita per il Quirinale c’è un’altra emergenza che richiede l’attenzione del governo italiano e del suo leader. È un’emergenza che non prescinde dall’elezione al Quirinale cui, stando alle cronache,può aspirare. In, sul fianco Est dell’Europa e della Nato, soffiano i venti di guerra. A dispetto dei contatti diplomatici – e in attesa di un vertice fra consiglieri dei Paesi nel Formato Normandia a Parigi martedì prossimo – l’intelligence americana ritiene ancora probabile un’invasione militare russa. Questione di giorni, ...

Advertising

FrancescoBechis : RT @formichenews: #Ucraina, l’ora dell’Italia (e di Draghi). Parla Fiona Hill L'ex consigliera della Casa Bianca di Trump: una dura posizi… - formichenews : #Ucraina, l’ora dell’Italia (e di Draghi). Parla Fiona Hill L'ex consigliera della Casa Bianca di Trump: una dura… - Soul_Sword_Koto : Se impongono le sanzioni non rimane più nulla da sanzionare! UE e Nato rimangono senza munizioni. Ma siccome noi a… - salerno_vince : RT @Bennu987: @marcocongiu Gli USA non vedono l'ora di mollare la patata bollente Ucraina a Putin. Poi ovvie sanzioni e condanne per salvar… - Bennu987 : @marcocongiu Gli USA non vedono l'ora di mollare la patata bollente Ucraina a Putin. Poi ovvie sanzioni e condanne… -