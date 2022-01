Rupert Grint condivide uno scatto di sua figlia sul set di Servant (FOTO) (Di domenica 23 gennaio 2022) Rupert Grint ha recentemente condiviso una FOTO di sua figlia, Wednesday, sul set di Servant: la sua nuova serie tv distribuita su Apple TV+. Rupert Grint ha scelto Instagram per condividere una FOTO di Wednesday, sua figlia di 1 anno, riflettendo, all'interno della didascalia, sulla recente reunion di Harry Potter e celebrando la premiere della terza stagione di Servant, il suo show distribuito su Apple TV+. Nello scatto, Wednesday è seduta su una minuscola sedia da regista blu con i capelli raccolti in un mini codino con un fiocco rosa. "Ciao! E' venuto fuori che faccio schifo ad usare Instagram. In ogni caso Buon Anno Nuovo! Grazie a tutti per aver guardato la Reunion di Harry ... Leggi su movieplayer (Di domenica 23 gennaio 2022)ha recentemente condiviso unadi sua, Wednesday, sul set di: la sua nuova serie tv distribuita su Apple TV+.ha scelto Instagram perre unadi Wednesday, suadi 1 anno, riflettendo, all'interno della didascalia, sulla recente reunion di Harry Potter e celebrando la premiere della terza stagione di, il suo show distribuito su Apple TV+. Nello, Wednesday è seduta su una minuscola sedia da regista blu con i capelli raccolti in un mini codino con un fiocco rosa. "Ciao! E' venuto fuori che faccio schifo ad usare Instagram. In ogni caso Buon Anno Nuovo! Grazie a tutti per aver guardato la Reunion di Harry ...

Advertising

95Carmenn : @aXoZerr Madre mia, Rupert Grint - readiamo : di loro. Emma Watson scrisse ben 16 pagine su Hermione, Daniel Radcliffe consegnò una sola, striminzita pagina su… - filmpost_it : Harry Potter Return to Hogwarts: Rupert Grint non era davvero presente sul set Scopri di più:… - cheaterbag : RT wireditalia 'L'horror psicologico in formato seriale prodotto da M Night Shyamalan presenta nuove dinamiche. Ce… - timeofurlife_ : ma voi ci pensate mai a quanto sia fortunata georgia groome ad avere come fidanzato rupert grint? no perché io semp… -