PS2 Rilasciato Memory Card Annihilator v2 0a

(Di domenica 23 gennaio 2022) Dopo 11 anni dall’ultimo aggiornamento,lo sviluppatore ffgriever e Berion hannouna nuova versione dicon la nuova versione 2.0a.è uno strumento creato nel 2007.Il suo scopo principale è formattare/non formattare le schede di memoria (sia PS2 che PSX), nonché gestire le immagini delle schede di memoria (creare immagini di schede fisiche e scrivere immagini su schede fisiche).Può essere utilizzato per ripristinare le schede corrotte da altri formattatori (ad es. quando una scheda da 64 MB è stata formattata a 8 MB da MCKiller e strumenti simili).Ha una gestione dei blocchi piuttosto buona, quindi anche le schede usurate dovrebbero funzionare bene dopo la formattazione (a meno che non sia il primo blocco che è ...

