Milan Juventus 0-0 LIVE | Allegri risponde con Bernardeschi e Arthur

(Di domenica 23 gennaio 2022) Allo stadio Meazza, il match valido per la 23ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Meazza,si affrontano nel match valido per la 23ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA SintesiMOVIOLA 1? Calcio d’inizio Rotola il pallone a San Siro. 2? Corner dalla destra di Cuadrado che cerca il ‘gol Olimpico’ come contro il Genoa, Maignan smanaccia. 3? Contatto Calabria-Alex Sandro in area bianconera; tutto regolare per Di Bello. 8? Angolo dalla destra per il, battuta corta con Messias che va rasoterra da Leao; destro di prima colpito con il corpo all’indietro, palla al primo anello verde. 9? Ammonito ...