Milan-Juve: ultime su probabili formazioni e dove vederla in diretta TV (Di domenica 23 gennaio 2022) Luci a San Siro per Milan-Juventus del 23 gennaio. Una delle grandi partite classiche del calcio italiano arriva presto in quello che è il girone di ritorno della Serie A 2021-2022, ma già alla ventitreesima può dare risposte importanti ad entrambe le squadre nel percorso verso i loro obiettivi. Milan-Juve, come ci arrivano le due squadre La squadra di Stefano Pioli deve riscattare il ko interno subito ad opera dello Spezia e soprattutto è chiamata a rispondere all'Inter capolista che sabato è riuscita a vincere al fotofinish contro il Venezia. I nerazzurri, con lo stesso numero di partite giocate, adesso hanno un margine di cinque punti sull'altra squadra di Milano. La Juventus, invece, ha necessità di dare un segnale importante al campionato dopo essersi iscritta nuovamente alla ...

