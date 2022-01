Mattarella a Palermo, la folla lo applaude: "Grazie presidente" (Di domenica 23 gennaio 2022) Il capo della Stato Sergio Mattarella e' a Palermo dove trascorrera' la giornata in attesa della prima votazione di domani a Montecitorio per l'elezione del nuovo presidente della Repubblica. Poco ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 23 gennaio 2022) Il capo della Stato Sergioe' adove trascorrera' la giornata in attesa della prima votazione di domani a Montecitorio per l'elezione del nuovodella Repubblica. Poco ...

