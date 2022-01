I talebani in Norvegia: primi colloqui ufficiali con l'Occidente (Di domenica 23 gennaio 2022) La delegazione afgana sbarca a Oslo per partecipare ai primi colloqui ufficiali dei talebani con l'Occidente. Dalla presa del potere in Afghanistan si tratta del primo dialogo sul suolo europeo. 23 ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 23 gennaio 2022) La delegazione afgana sbarca a Oslo per partecipare aideicon l'. Dalla presa del potere in Afghanistan si tratta del primo dialogo sul suolo europeo. 23 ...

Advertising

cohibadelaserna : RT @AGCsegreteria: NORVEGIA. Talebani a Oslo per i diritti umani #agcnews #afghanistan #talebani #dirittiumani #norvegia - nemo0703 : ..S P E R E M ?? Delegazione talebana in visita in Norvegia per discutere dei diritti delle donne in Afghanistan. Al… - MarazitiMassimo : RT @GiovanniFanfoni: Proteste a Oslo contro la visita diplomatica dei Talebani in Norvegia, contestando il rischio di legittimare quello ch… - DavidMazzerelli : Mentre qui parliamo di #Quirinale2022 in Norvegia hanno invitato i talebani in visita ufficiale. La prima visita uf… - GiovanniFanfoni : Proteste a Oslo contro la visita diplomatica dei Talebani in Norvegia, contestando il rischio di legittimare quello… -