Green pass, Accademia della Crusca: “Parola finta, in inglese non è usata” (Di domenica 23 gennaio 2022) (Adnkronos) – Durante la pandemia da Covid si sono diffuse nella lingua scritta e parlata “espressioni che sono diventate di uso più o meno comune e che hanno origine vera nell’inglese, come ‘lockdown’, oppure sono finte, perché hanno un aspetto inglese, sì, ma privo di riscontro nell’uso degli anglofoni nativi. Quest’ultimo è il caso del ‘Green pass’, espressione, come è stato ormai appurato, priva di circolazione in Usa e in Inghilterra, fortunata solo in poche nazioni, tra cui l’Italia, e priva di ufficialità anche nell’Europa unita (dove il cosiddetto ‘Green pass’ si chiama Digital Covid certificate)”. Lo afferma il presidente dell’Accademia della Crusca, Claudio Marazzini, in un’intervista all’Adnkronos. “Va precisato, ... Leggi su italiasera (Di domenica 23 gennaio 2022) (Adnkronos) – Durante la pandemia da Covid si sono diffuse nella lingua scritta e parlata “espressioni che sono diventate di uso più o meno comune e che hanno origine vera nell’, come ‘lockdown’, oppure sono finte, perché hanno un aspetto, sì, ma privo di riscontro nell’uso degli anglofoni nativi. Quest’ultimo è il caso del ‘’, espressione, come è stato ormai appurato, priva di circolazione in Usa e in Inghilterra, fortunata solo in poche nazioni, tra cui l’Italia, e priva di ufficialità anche nell’Europa unita (dove il cosiddetto ‘’ si chiama Digital Covid certificate)”. Lo afferma il presidente dell’, Claudio Marazzini, in un’intervista all’Adnkronos. “Va precisato, ...

Advertising

VittorioSgarbi : Anche l'Irlanda abolisce l'inutile 'Green Pass'. @stampasgarbi - GuidoDeMartini : ?? SI ROMPE IL FRONTE PRO GREEN PASS ?? ?? GARAVAGLIA: «Basta green pass, torni la normalità»???????????? #dpcm #NoGreenPass - VittorioSgarbi : #folliedacovid Per ritirare la pensione sarà necessario avere il 'green pass base'. Di questo passo la gente mander… - Pana44874496 : RT @ElGusty99523701: MI SPIACE GARAVAGLIA, NESSUN PERDONO, NÉ UMANO, NÉ GIUDIZIARIO. FINIRETE IN TRIBUNALE. IL MINISTRO GARAVAGLIA (LEGA)… - GabriItalia : RT @borghi_claudio: Lievemente... piano piano... in punta di piedi... affiora il leggerissimo, impalpabile, impercettibile sospettino che i… -