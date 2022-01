Flavio Montrucchio e lo schiaffo sul set | ecco chi voleva picchiarlo

Leggi su topicnews

(Di domenica 23 gennaio 2022)ha rivelato un particolare capitato su un set.cosa è successo nel dettaglio.è un attore e presentatore italiano che ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo partecipando al Grande Fratello e uscendone da vincitore. Il reality show gli dà una certa visibilità che gli permette di esordire a Centovetrine, soap opera molto popolare all’epoca in onda su Canale 5.a Bake off Italia – Immagine presa dal profilo ufficiale dell’attore su InstagramDa quel momento in poi lavora in qualità di attore per alcune fiction, come Donna Detective e Provaci ancora prof. Parallelamente, lavora anche in teatro recitando in musical in tutta Italia. Nel 2014 partecipa come concorrente al programma ...