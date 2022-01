Firenze | cade dal tetto della sua ex scuola | grave un ventenne

(Di domenica 23 gennaio 2022) Unè ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Careggi di dopo essere caduto, la notte scorsa, dalsua ex. È accaduto, poco dopo le 4, all'internostruttura dell'...

Ultime Notizie dalla rete : Firenze cade

Un ventenne è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Careggi di dopo essere caduto, la notte scorsa, dal tetto della sua ex scuola. È accaduto, poco dopo le 4, all'interno della struttura dell'......ragazzo di 20 anni è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale fiorentino di Careggi dopo essere precipitato dalla tettoia che sovrasta la scala antincendio di una scuola a Bagno a Ripoli (),...Un ventenne è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Careggi di Firenze dopo essere caduto, la notte scorsa, dal tetto della sua ex scuola. È accaduto, poco dopo le ...Cade di notte dal tetto di una scuola, è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale fiorentino di Careggi un ventenne. Il fatto nella notte tra venerdì e sabato 22 gennaio. Il giovane è precipitato ...