Coronavirus, oggi nel Lazio calano i positivi, in aumento i ricoveri. I dati aggiornati (Di domenica 23 gennaio 2022) calano i nuovi casi positivi nel Lazio. Dopo gli oltre 14.000 di ieri, nelle ultime 24 ore si sono registrati 12.651 contagi, ma restano in aumento i ricoveri (con un incremento di 74). 8, invece, i pazienti deceduti. Leggi anche: Luigi Cossellu, chi era il 28enne morto di Covid. L'amico: 'Ditelo adesso, che il virus non esiste…' Coronavirus nel Lazio: i dati aggiornati al 23 gennaio 2022 Attualmente, nel Lazio sono 271243 i pazienti positivi: 2019 sono ricoverati, 207 sono in terapia intensiva e tutti gli altri, 269017, sono in isolamento domiciliare. Lazio: Open Day per le donne in gravidanza Il prossimo 2 febbraio nel Lazio ci sarà un Open Day rivolto alle donne

