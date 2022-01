Chiellini |  «Bicchiere mezzo pieno Siamo lì | io mi sento un ragazzino»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 24 gennaio 2022) . Le dichiarazioni del capitano della Juve Giorgioha parlato a DAZN dopo Milan-Juve. PARTITA – «Il. Chiaro che avrei preferito a vincere ma la partita è stata equilibrata e il risultato più giusto è il pareggio.due grandi squadre in un buon momento. Peccato, una vittoria ci avrebbe dato uno slancio importante ma il nostro percorso è questo. Bisogna continuare a lavorare ma non bisogna perdere l’equilibrio giusto.lì e dobbiamo continuare così». CAMPO – «Il campo è questo per tutt’e due le squadre. Si. giocato tanto e nei mesi invernali giocare così tanto è tosta. C’è stata buona volontà e buone giocate un po’ rallentate. Speriamo che migliori perché questo stadio resta il più bello d’Italia ed è posto che abbiamo un campo ...