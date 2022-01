Carcere di Rebibbia, detenuto aggredisce e tenta di infilzare gli agenti penitenziari (Di domenica 23 gennaio 2022) Aggrediti da un detenuto all’interno del Carcere di Rebibbia: è successo a due agenti penitenziari e a denunciare l’accaduto è il Sindacato Autonomo Polizia penitenziaria SAPPE che ha immediatamente sporto denuncia. Il detenuto violento non è nuovo a episodi del genere: ha infatti aggredito altri poliziotti penitenziari nel Carcere di Frosinone. In seguito a quel che è accaduto nel Carcere di Rebibbia, il segretario generale del SAPPE è intervenuto affermando che l’aggressione ha evidenziato le difficoltà della struttura detentiva e delle gravi condizioni operative nelle quali lavora il personale di Polizia penitenziaria. Leggi anche: Spari a Roma, caos nella metro ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 23 gennaio 2022) Aggrediti da unall’interno deldi: è successo a duee a denunciare l’accaduto è il Sindacato Autonomo Poliziaa SAPPE che ha immediatamente sporto denuncia. Ilviolento non è nuovo a episodi del genere: ha infatti aggredito altri poliziottineldi Frosinone. In seguito a quel che è accaduto neldi, il segretario generale del SAPPE è intervenuto affermando che l’aggressione ha evidenziato le difficoltà della struttura detentiva e delle gravi condizioni operative nelle quali lavora il personale di Poliziaa. Leggi anche: Spari a Roma, caos nella metro ...

