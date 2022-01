Brescia, incidente mortale per cinque ragazzi: l’auto si scontra con un pullman, le vittime tra i 17 e i 22 anni (Di domenica 23 gennaio 2022) Dramma a Rezzato, in provincia di Brescia, dove cinque ragazzi hanno perso la vita dopo uno scontro frontale con un pullman. Le giovani vittime, tra i 17 e i 22 anni, sarebbero morte sul colpo mentre sarebbe illeso il conducente del pullman, in stato di shock. Secondo le prime ricostruzione, l’auto su cui viaggiavano i giovani, quattro ragazzi e una ragazza, avrebbe invaso la corsia opposta, dove stava transitando l’altro mezzo. Scontro frontale tra un’auto e un pullman: morti cinque ragazzi La più giovane aveva 17 anni, il più grande, che si trovava alla guida 22 anni mentre gli altri tre erano 20enni: si tratta di Dennis Guerra, El Harram ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 23 gennaio 2022) Dramma a Rezzato, in provincia di, dovehanno perso la vita dopo uno scontro frontale con un. Le giovani, tra i 17 e i 22, sarebbero morte sul colpo mentre sarebbe illeso il conducente del, in stato di shock. Secondo le prime ricostruzione,su cui viaggiavano i giovani, quattroe una ragazza, avrebbe invaso la corsia opposta, dove stava transitando l’altro mezzo. Scontro frontale tra un’auto e un: mortiLa più giovane aveva 17, il più grande, che si trovava alla guida 22mentre gli altri tre erano 20enni: si tratta di Dennis Guerra, El Harram ...

