Basket, Serie A1 2021/2022: bene Trento, Napoli cade per 85-70 (Di domenica 23 gennaio 2022) Trento festeggia e coglie un importante successo casalingo contro Napoli nella diciassettesima giornata della Serie A1 2021/2022 di Basket. Finisce 85-70 per i padroni di casa, che si distraggono solamente all’inizio del quarto periodo, in cui hanno fatto risalire gli ospiti fino al meno tre dopo aver condotto in lungo ed in largo le operazioni per il resto della sfida. Questo l’unico passaggio avuoto dei trentini, che poi hanno subito ripreso a macinare in attacco e hanno chiuso in scioltezza. Molto bene Flaccadori (18 punti) e Reynolds (15 punti), coloro che sono stati più costanti durante tutto l’incontro. Per Napoli straordinaria la prestazione di Parks (26 punti), che però non ha ricevuto un adeguato supporto dal resto dei suoi compagni. I ... Leggi su sportface (Di domenica 23 gennaio 2022)festeggia e coglie un importante successo casalingo contronella diciassettesima giornata dellaA1di. Finisce 85-70 per i padroni di casa, che si distraggono solamente all’inizio del quarto periodo, in cui hanno fatto risalire gli ospiti fino al meno tre dopo aver condotto in lungo ed in largo le operazioni per il resto della sfida. Questo l’unico passaggio avuoto dei trentini, che poi hanno subito ripreso a macinare in attacco e hanno chiuso in scioltezza. MoltoFlaccadori (18 punti) e Reynolds (15 punti), coloro che sono stati più costanti durante tutto l’incontro. Perstraordinaria la prestazione di Parks (26 punti), che però non ha ricevuto un adeguato supporto dal resto dei suoi compagni. I ...

