Ultim’ora | notizia inaspettata | torna Balotelli!

(Di sabato 22 gennaio 2022) Come un fulmine a ciel sereno arriva unache sorprende tutti gli appassionati di calcio italiani. Già, perché Mario Balotelli, uno dei talenti inespressi del nostro calcio, tornerà in Nazionale. Balotelli La clamorosaè stata anticipata da Sky Sport: l’intenzione del CT Mancini è quella di convocare 35 calciatori per lo stage previsto la prossima settimana, quando il campionato sarà in pausa. Tra i calciatori chiamati a Coverciano ci sarà anche Balotelli. Supermario, che ora gioca in Turchia all’Adana Damirspor, ha realizzato 8 gol e 4 assist in 20 presenze tra campionato e coppa. L’ultima chiamata di Balotelli con la maglia azzurra della Nazionale risale al settembre del 2019.