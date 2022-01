Spettacoli per famiglie, Lotto e mostre: il week-end in città (Di sabato 22 gennaio 2022) Bergamo. Sono diverse le iniziative organizzate nel fine-settimana a Bergamo. Fra gli appuntamenti spiccano Spettacoli per famiglie e mostre. Ecco la panoramica degli eventi promossi in città sabato 22 e domenica 23 gennaio. BERGAMO SABATO 22 GENNAIO – “Nulla è perduto”, alla GAMeC mostra su arte e materia in trasformazione – Alla scoperta di Lotto… in quattro chiese – Pandemonium Teatro: gli Spettacoli del week-end DOMENICA 23 GENNAIO – Pandemonium Teatro: gli Spettacoli del week-end – Letture e musica per il Giorno della Memoria Leggi su bergamonews (Di sabato 22 gennaio 2022) Bergamo. Sono diverse le iniziative organizzate nel fine-settimana a Bergamo. Fra gli appuntamenti spiccanoper. Ecco la panoramica degli eventi promossi insabato 22 e domenica 23 gennaio. BERGAMO SABATO 22 GENNAIO – “Nulla è perduto”, alla GAMeC mostra su arte e materia in trasformazione – Alla scoperta di… in quattro chiese – Pandemonium Teatro: glidel-end DOMENICA 23 GENNAIO – Pandemonium Teatro: glidel-end – Letture e musica per il Giorno della Memoria

