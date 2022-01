Sparatoria e inseguimento in pieno giorno a Taranto | feriti due carabinieri Il

Advertising

La zona in cui è avvenuta laè stata transennata e interdetta al traffico. Sull'asfalto sono stati recuperati diversi bossoli . L'accaduto è ancora in fase di ricostruzione da parte della ...... nella mattinata di oggi, sabato 22 gennaio, a seguito di unaavvenuta in via Magna Grecia, un'arteria molto trafficata. L'episodio al culmine di untra una volante della ...Due agenti della Questura di Taranto sono stati feriti con alcuni colpi di pistola da un uomo a bordo di un'auto che stavano inseguendo. Uno dei poliziotti è stato ferito in modo più lieve alla ...Due agenti della Questura di Taranto sono stati feriti con alcuni colpi di pistola da un uomo a bordo di un'auto che stavano inseguendo. Uno dei poliziotti è stato ferito in modo più lieve alla mano, ...