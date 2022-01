SKY – Napoli, super colpo ad un passo. Confermata l’indiscrezione: Si chiude anche in caso di no (Di sabato 22 gennaio 2022) Il Napoli ha opzionato Mathias Olivera, terzino del Getafe, per giugno ma ha fatto un’offerta per portarlo in Serie A già a gennaio. Il Napoli ha messo le mani su Mathias Olivera. La redazione di sky sport 24, conferma l’indiscrezione lanciata ieri sera. Il club azzurro ha opzionato il terzino sinistro uruguaiano per giugno ma ha fatto al Getafe, club proprietario del cartellino, un’offerta per il prestito con obbligo di riscatto a una cifra compresa tra i 10 e gli 11 milioni per portare il giocatore in Serie A già a gennaio. ll Napoli attende ora una risposta ma se il Getafe non dovesse dare l’ok per un trasferimento in questa sessione di mercato si lavorerebbe per chiudere comunque la trattativa in estate. “Il Napoli, però, sta prendendo in considerazione la possibilità di ... Leggi su napolipiu (Di sabato 22 gennaio 2022) Ilha opzionato Mathias Olivera, terzino del Getafe, per giugno ma ha fatto un’offerta per portarlo in Serie A già a gennaio. Ilha messo le mani su Mathias Olivera. La redazione di sky sport 24, confermalanciata ieri sera. Il club azzurro ha opzionato il terzino sinistro uruguaiano per giugno ma ha fatto al Getafe, club proprietario del cartellino, un’offerta per il prestito con obbligo di riscatto a una cifra compresa tra i 10 e gli 11 milioni per portare il giocatore in Serie A già a gennaio. llattende ora una risposta ma se il Getafe non dovesse dare l’ok per un trasferimento in questa sessione di mercato si lavorerebbe perre comunque la trattativa in estate. “Il, però, sta prendendo in considerazione la possibilità di ...

