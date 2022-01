Roma, ristorante non controlla i Green Pass: agenti lo chiudono e costringono a pagare 1000 euro (Di sabato 22 gennaio 2022) Roma. Sanzione salatissima per un ristorante dell’Esquilino all’arrivo degli agenti di Polizia impegnati nei controlli su tutto il territorio. Controlli principalmente mirati ad accertare il possesso dei certificati verdi e dell’adempimento delle regole di contenimento del Covid-19. Leggi anche: Roma, chiuso ristorante in condizioni igieniche disastrose: ospitava anche un latitante ristorante di Roma ”pizzicato” Nelle ultime ore è toccato ad un ristorante cinese essere ”pizzicato” dagli agenti durante i controlli. Una volta all’interno, hanno sanzionato il titolare per mancata verifica di Green Pass nei confronti di un dipendente sprovvisto di certificazione verde COVID. Il prezzo da ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 22 gennaio 2022). Sanzione salatissima per undell’Esquilino all’arrivo deglidi Polizia impegnati nei controlli su tutto il territorio. Controlli principalmente mirati ad accertare il possesso dei certificati verdi e dell’adempimento delle regole di contenimento del Covid-19. Leggi anche:, chiusoin condizioni igieniche disastrose: ospitava anche un latitantedi”pizzicato” Nelle ultime ore è toccato ad uncinese essere ”pizzicato” daglidurante i controlli. Una volta all’interno, hanno sanzionato il titolare per mancata verifica dinei confronti di un dipendente sprovvisto di certificazione verde COVID. Il prezzo da ...

