Niente mascherina in aereo e mostra il sedere ad una hostess. Ora rischia 20 anni di carcere (Di sabato 22 gennaio 2022) Ha dell'incredibile quanto accaduto durante un volo da Dublino a New York . Un episodio curioso, ma al tempo stesso sgradevole. Un giovane irlandese di 29 anni non ha voluto indossare la mascherina e,... Leggi su feedpress.me (Di sabato 22 gennaio 2022) Ha dell'incredibile quanto accaduto durante un volo da Dublino a New York . Un episodio curioso, ma al tempo stesso sgradevole. Un giovane irlandese di 29non ha voluto indossare lae,...

Advertising

Shining__Star9 : Io non sto per niente bene perché mi fa tenerezza persino il fatto che Damiano porti la mascherina con il laccetto… - ClarkKe25897431 : RT @luigicasile: Oggi entro in bar,barista mascherina, guanti plexiglass, non mi chiedono niente, ma appena lo vedo esco, il cassiere capis… - remiromi1 : Coinquy è andato dai suoi per due giorni, niente mascherina quando vado a cgr - fseviareggio : RT @valedc20: Niente mascherina per il dott. @Riccardo_Bocca. I suoi sguardi dicono molto di più di tutte le sue parole, anche se sempre pi… - dariosci1 : RT @valedc20: Niente mascherina per il dott. @Riccardo_Bocca. I suoi sguardi dicono molto di più di tutte le sue parole, anche se sempre pi… -