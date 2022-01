Morto Gianni Di Marzio | l’ex allenatore aveva 82 anni

(Di sabato 22 gennaio 2022) (Adnkronos) – Lutto nel mondo del calcio. Si èall’età di 82Di, exdi Catanzaro e Napoli. A dare la triste notizia il figlio Gianluca, giornalista esperto di calciomercato. “E adesso potrai finalmente allenarlo il tuo caro amato Diego, sei stato un grande papà, mi hai insegnato tutto e non sarò l’unico a non dimenticarti mai”. Dinel 1977 guidò il Napoli di Corrado Ferlaino fino alla finale di Coppa Italia e scoprì durante un viaggio in Argentina un giovanissimo Diego Armando Maradona, che segnalò al presidente. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

